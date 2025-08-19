Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Wohnung

Am Dienstag hörte ein Hausbewohner verdächtige Geräusche aus der Nachbarwohnung.

Ulm (ots)

Kurz nach 0.30 Uhr meldete sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei. Er hatte in dem Haus in der Blaubeurer Straße verdächtige Geräusche aus der Nachbarwohnung gehört. Ihm war bekannt, dass die Bewohner verreist waren. Die Polizei rückte an und umstellte das Gebäude. An einer Terrassentür entdeckten die Polizisten frische Aufbruchspuren. Dem Einbrecher war die Flucht schon vor dem Eintreffen der Polizei gelungen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Ob etwas aus der Wohnung gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

