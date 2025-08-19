PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nach Diebstahl geflüchtet
Ein 44-jähriger machte sich am Montag auf und davon.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr beobachtete eine Ladendetektivin einen Mann in einem Geschäft wie er Lebensmittel in seine mitgebrachte Tasche sowie Hosentasche steckte. Danach wollte er das Geschäft mit seiner Beute verlassen. Am Ausgang wurde er gestoppt. Der 44-Jährige versuchte zu fliehen. Er wurde an seiner Umhängetasche festgehalten. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung. Hierbei verletzte sich die 50-jährige Ladendetektivin leicht. Dem Dieb gelang die Flucht. Seine Tasche mit samt seinen Ausweispapieren und einem Teil des Diebesgutes ließ er zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 44-jährigen verlief negativ. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++ 1615042

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren