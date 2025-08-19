Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nach Diebstahl geflüchtet

Ein 44-jähriger machte sich am Montag auf und davon.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr beobachtete eine Ladendetektivin einen Mann in einem Geschäft wie er Lebensmittel in seine mitgebrachte Tasche sowie Hosentasche steckte. Danach wollte er das Geschäft mit seiner Beute verlassen. Am Ausgang wurde er gestoppt. Der 44-Jährige versuchte zu fliehen. Er wurde an seiner Umhängetasche festgehalten. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung. Hierbei verletzte sich die 50-jährige Ladendetektivin leicht. Dem Dieb gelang die Flucht. Seine Tasche mit samt seinen Ausweispapieren und einem Teil des Diebesgutes ließ er zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 44-jährigen verlief negativ. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

