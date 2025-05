Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb leistet Widerstand - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstag (08.05.2025) hat ein Ladendieb auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet.

Gegen 16:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Ladendiebstahl bei einem Discounter in der Hagener Straße in Siegen. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten einen 18-Jährigen an, der von einer Mitarbeiterin des Lebensmittelgeschäftes beim Diebstahl erwischt wurde. Bei der darauffolgenden Personalienfeststellung leistete er Widerstand. Die Polizisten brachten ihn daraufhin zu Boden und nahmen den aggressiven und unkooperativen jungen Mann in Gewahrsam. Er beleidigte die Beamten mehrfach.

In dem mitgeführten Rucksack des 18-Jährigen konnte diverses Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizisten nahmen den Herrn mit zur Polizeiwache nach Siegen. Dort landete er in der Zelle.

Den 18-Jährigen erwarten zwei Strafanzeigen.

