POL-SI: 13-Jähriger von PKW angefahren - #polsiwi

Netphen-Frohnhausen (ots) - Am Dienstagabend (06.05.2025) ist es im Rahmen eines Einsatzes zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte in Netphen-Frohnhausen gekommen. Gegen 21:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Ruhrstörung in der Straße "Am Hömberg". Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort lautstarke Musik wahrnehmen. Als sie sich bei der betroffenen ...

mehr