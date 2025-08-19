Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Vier Raser gestoppt

Deutlich zu schnell fuhren die Fahrer am Montag in Sontheim.

Ulm (ots)

Zwischen 10.20 Uhr und 11.05 Uhr führte das Polizeirevier Giengen auf der Hermaringer Straße in Richtung Hermaringen Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 50 km/h innerorts waren diese zwischen 19 und 23 km/h zu schnell. Auf die vier Temposünder kommt nun ein Bußgeld von mindestens 70 Euro zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas!

