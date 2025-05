Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Wiesloch (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:20 Uhr verletzte sich eine Radfahrerin leicht, nachdem sie im Kreuzungsbereich der Straße "Westliche Zufahrt" und der Heidelberger Straße mit einem Auto kollidierte. Die 34-jährige Skoda-Fahrerin wollte von der Straße "Westliche Zufahrt" nach rechts in die Heidelberger Straße abbiegen, als sie die von rechts kommende Radfahrerin übersah. Durch den Zusammenstoß kam die 41-jährige Zweiradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell