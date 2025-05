POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen geparkten Opel - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Heidelberg: Einbruchsserie in Kleintierzüchteranlage - Polizei sucht Zeugen Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh in mehrere Parzellen der Kleintierzüchteranlage In Heidelberg-Wieblingen im Pariser Weg ein. Mindesten vier Gartenhäuser wurde gewaltsam aufgebrochen. In einem weiteren Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch. Gestohlen wurden hauptsächlich hochwertige Gartenwerkzeuge. Wie hoch der entstandene ...

