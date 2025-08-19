PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nerenstetten/A7 - Zu spät gebremst
Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag bei Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 10.15 Uhr auf der A7 in Richtung Ulm. Zwischen der Anschlussstelle Niederstotzingen und Langenau fuhr ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer von der rechten auf die linke Spur. Auf der linken Spur fuhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer. Dieser konnte eine durch eine Vollbremsung einen Unfall mit dem LKW vermeiden. Hinter ihr fuhr ein 44-jähriger Saab-Fahrer. Dieser erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Fords. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf.

++++1613303

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren