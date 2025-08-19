Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nerenstetten/A7 - Zu spät gebremst

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag bei Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 10.15 Uhr auf der A7 in Richtung Ulm. Zwischen der Anschlussstelle Niederstotzingen und Langenau fuhr ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer von der rechten auf die linke Spur. Auf der linken Spur fuhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer. Dieser konnte eine durch eine Vollbremsung einen Unfall mit dem LKW vermeiden. Hinter ihr fuhr ein 44-jähriger Saab-Fahrer. Dieser erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Fords. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf.

