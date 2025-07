Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Arbeitsintensiver Tag für die Feuerwehr Iserlohn Feuer auf Balkon, Brandgeruch in Hennen, Kritischer Wohnungsbrand am Dördel

Iserlohn (ots)

Am Dienstag, den 01.07., kam es zu einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Einsätzen für Feuerwehr und Rettungsdienst.

Insgesamt wurden in der 24-Stunden-Schicht von Dienstag auf Mittwoch 74 Einsätze abgearbeitet. Diese gliederten sich wie folgt auf:

- Rettungsdienst: 47 - Krankentransport: 16 - Brandschutz: 9 - Technische Hilfeleistung: 2

Die berichtenswertesten Einsätze waren Folgende:

Gegen 20:25 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn eine starke Rauchentwicklung von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Bädeckerstraße gemeldet. Es wurden umgehend der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Stadtmitte alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Durch die Besetzung der Drehleiter wurde ein Löschangriff aus dem Drehleiterkorb aufgebaut, und ein Trupp drang unter Atemschutz mit einer Angriffsleitung in das Gebäude vor, um eine eventuelle Menschenrettung und Brandbekämpfung einzuleiten. Das Feuer konnte schnell bekämpft werden, allerdings musste das Dach geöffnet werden, um an die letzten Glutnester zu gelangen. Dazu wurden aus dem Korb der Drehleiter mittels Einreißhaken die Dachziegel entfernt und die Unterkonstruktion mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Durch den Rettungsdienst wurden drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasinhalation untersucht; diese konnten jedoch alle an der Einsatzstelle verbleiben.

Gegen 22:56 Uhr rückte die Feuerwehr erneut zur Bädeckerstraße aus. Anwohner hatten erneut Feuer und Rauch im Bereich des Daches gesehen. Diese Lage bestätigte sich so nicht, es gab lediglich vereinzelte kleine Rauchentwicklungen, die auf einen minimalen Schwelbrand hindeuteten. Dieser wurde schnell durch die Kollegen abgelöscht und bekämpft.

Um 22:18 Uhr wurde der Einsatzzentrale Brandgeruch in einem Wohnhaus im Ortsteil Hennen gemeldet. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch Teile des Löschzuges der Berufsfeuerwehr im Einsatz an der Bädeckerstraße befanden, wurden die Wachbesetzung die aus der Löschgruppe Bremke bestand und die Löschgruppe Hennen alarmiert. Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen konnte kein Brand festgestellt werden.

Um 22:38 Uhr ertönte zum fünften mal an diesem Tag der Feuergong auf der Feuerwache. Die zu diesem Zeitpunkt an der Feuerwache befindliche Löschgruppe Stadtmitte, die aus dem Einsatz Bädeckerstraße herausgelöst wurde und nun ihre Fahrzeuge wieder einsatzbereit machte, wurde zusammen mit der Drehleiter der Berufsfeuerwehr, den Löschgruppen Bremke, Obergrüne, Leckingsen, Untergrüne und einem Rettungswagen der Feuerwehr Hemer in die Stefanstraße alarmiert. Dort wurde eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum gemeldet.

Als die ersten Kräfte eintrafen, saß eine Person bereits im dritten Geschoss auf der Fensterbank und war im Begriff, sich mit einer Wäscheleine "abzuseilen", da sich die Wohnung, in der sich die Person befand, bereits mit Brandrauch füllte. Ursächlich für diese Rauchentwicklung war ein in Vollbrand stehendes Zimmer im Erdgeschoss.

Die Besatzung der Drehleiter leitete umgehend die Rettung der Person ein. Parallel drang ein Trupp unter Atemschutz mit einer Angriffsleitung in das Gebäude vor, um den Brand zu bekämpfen und das Erdgeschoss nach weiteren Personen abzusuchen. Die weiteren Geschosse wurden durch zusätzliche Trupps abgesucht und auf Personen sowie Schadensmerkmale kontrolliert. Die in Brand geratenen Einrichtungsgegenstände wurden durch mehrere Trupps unter Atemschutz aus dem Haus entfernt und im Freien abgelöscht. Nach einer Kontrolle mittels Wärmebildkamera wurde das Wohnhaus der Kriminalpolizei übergeben, die nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnimmt.

Insgesamt befanden sich an dem Abend und in der Nacht circa 130 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Außerdem bekamen wir im Rettungsdienst Unterstützung aus den Umliegenden Städten in- und außerhalb des Märkischen Kreises.

Im Einsatz befanden sich folgende Einheiten:

- Löschzug Berufsfeuerwehr - Löschgruppe Stadtmitte - Löschgruppe Obergrüne - Löschgruppe Bremke - Löschgruppe Letmathe - Löschgruppe Oestrich - Löschgruppe Sümmern - Löschgruppe Drüpplingsen - Löschgruppe Leckingsen - Sondereinheit Funk - Verbandsführer Freiwillige Feuerwehr - C-Dienst Berufsfeuerwehr

