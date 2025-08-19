PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Auto gestohlen
Unbekannte entwendeten von Montag auf Dienstag den Audi.

Ulm (ots)

Der Audi A6 parkte in der Schumannstraße. In den Nachtstunden entwendeten Unbekannte das vor dem Haus geparkte Auto. Wie die Diebe den Audi wegschaffen konnten ist unklar. Die Autoschlüssel befanden sich im Haus. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Dieben aufgenommen.

+++++++ 1618907

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

