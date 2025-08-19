Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autos aufgebrochen

Drei Diebstähle aus Auto verzeichnete die Polizei von Sonntag auf Montag.

Ulm (ots)

Die Autos standen im Zwechäcker (2x) und Kappellenstraße. In allen drei Fällen wurden die Scheiben an den Fahrzeugen mit einem Stein eingeschlagen. In den Autos befanden sich Geldbörsen und Bargeld. Das nahm der Dieb an sich und flüchtete unerkannt. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

