Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autos aufgebrochen
Drei Diebstähle aus Auto verzeichnete die Polizei von Sonntag auf Montag.

Ulm (ots)

Die Autos standen im Zwechäcker (2x) und Kappellenstraße. In allen drei Fällen wurden die Scheiben an den Fahrzeugen mit einem Stein eingeschlagen. In den Autos befanden sich Geldbörsen und Bargeld. Das nahm der Dieb an sich und flüchtete unerkannt. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

