Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eine E-Bikes

Meiningen (ots)

Am Freitag, 07.03.2025 gegen 19.30 Uhr, stellte ein Mann aus Meiningen sein graues Pedelec der Marke Cube in Meiningen, Werrastraße / Zufahrt zum Parkplatz Großmutterwiese, ab. Damit es nicht gestohlen wird, sicherte er sein Gefährt mit einem stabilen Schloss. Als er am gleichen Tag gegen 21.00 Uhr zum Abstellort des Fahrrades zurückkehrte musste er allerdings feststellen, dass das Ebike dort nicht mehr aufzufinden war. Bislang unbekannte Täter hatten das Gefährt offenbar weggetragen. Dem Mann entstand so ein Schaden von rund 3.500 EUR.

Zeugen, denen die Tat vielleicht aufgefallen ist oder die Personen wahrgenommen haben, die ein Fahrrad durch die Gegend trugen, werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen zu melden. Der Vorgang wird dort unter dem Aktenzeichen 0060634/2025 geführt.

