POL-UL: (UL) Laichingen - Gefährliches Überholmanöver

Am Dienstagvormittag musste ein silberner VW stark abbremsen, um einen Unfall auf der B28 bei Laichingen zu vermeiden.

Ulm (ots)

Die Seniorin fuhr mit ihrem schwarzen VW Polo die B28 von Laichingen in Richtung Blaubeuren. Auf Höhe von Suppingen überholte sie einen LKW-Fahrer und einen dahinterfahrenden Pkw. Eine Streife des Polizeiposten Laichingens fuhr ebenfalls dahinter. Beim Überholen kam ein Auto entgegen. Es handelte sich mutmaßlich um einen silbernen VW-Passat. Dieser musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizeistreife versuchte die Fahrerin im Anschluss anzuhalten. Die Anhaltesignale der Polizei wurden jedoch von der Fahrerin gänzlich ignoriert. Sie versuchte auch noch das Polizeiauto zu überholen. Dies scheiterte und die Fahrerin konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hier machte sie einen verkehrsunsicheren Eindruck, weshalb ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen die Seniorin. Das Polizeirevier Ehingen sucht nun Zeugen und vor allem den entgegenkommenden VW-Fahrer. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07333/950960 zu melden.

