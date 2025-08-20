Polizeipräsidium Ulm

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Kindergarten in Ehingen.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag 14 Uhr und Dienstag 8.30 Uhr. Ein Unbekannter warf mit einem Stein eine Fensterscheibe im Kindergarten Am Schafmarkt ein. Das Polizeirevier Ehingen sicherte die Spuren und schätzt den Schaden am Fenster auf etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ehingen unter der Telefonnr. 07391/5880 zu melden.

