Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Randalierer beschädigt Auto und bedroht Zeugin

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend beschädigte ein betrunkener Mann in der Schwerborner Straße in Erfurt ein Auto. Der 25-Jährige hatte zuvor versucht, gegen 18:45 Uhr ein Informationsschild in Brand zu setzen. Eine 41-jährige Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach den Mann an. Daraufhin näherte er sich der Frau und bedrohte sie. Als die 41-Jährige mit ihrem Auto davonfuhr, trat der 25-Jährige noch gegen das Fahrzeug und verursachte einen Schaden von rund 600 Euro. Hinzugerufene Polizeibeamte stellte den Randalierer kurze Zeit später in Tatortnähe fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Gegen den 25-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell