POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Ladung unzureichend gesichert

Einen Lkw-Fahrer beanstandete die Polizei am Dienstag in Giengen a.d. Brenz.

Polizisten kontrollierten gegen 11.45 Uhr einen Mercedes-Laster in der Memminger Straße. Denn der war wegen komischen Geräuschen aufgefallen. Der 47-Jährige hatte auf der Ladenfläche einen Hubwagen und mehrere Europaletten geladen. Die Fracht und der Hubwagen waren allerdings nicht festgezurrt, so dass die Gegenstände während der Fahrt gegen die Innenseite der Ladebordwand stießen konnten. Nachdem der Lkw-Fahrer seine Ladung ordnungsgemäß gegen Verrutschen besonders gesichert hatte, durfte er weiter fahren. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld zu.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden. Hindernisse können insbesondere nachts zur großen Gefahr für Verkehrsteilnehmer werden, weil sie später erkannt werden.

