Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Unterstadion - Unfallverursacher fährt weiter

Nach einem gefährlichen Überholmanöver fuhr der Verursacher am Dienstag weiter.

Ulm (ots)

Gegen 10.20 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Mercedes von Emerkingen in Richtung Bettighofen. Auf der Strecke kam ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen. Der Traktor wurde von einem silberfarbenen Auto überholt. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste der Mercedes Fahrer stark ab und wich auf einen Feldweg aus. Dort lag Schotter und das Auto rutschte weiter und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Überholer als auch der Traktor fuhren weiter. Bei dem Unfall wurde der Mercedes stark beschädigt. Die Polizei Munderkingen (Tel. 07393/91560) sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Traktor und dem silbernen Auto geben können.

+++++++ 1621634 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell