Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Auto beschädigt

Ein 34-Jähriger wurde am Mittwoch bei der Tat beobachtet.

Ulm (ots)

Gegen 0.50 Uhr soll der 34-Jährige einen etwa faustgroßen Stein auf den geparkten Seat in der Büchenbronner Straße geworfen haben. Weiterhin schlug er wohl einen Außenspiegel ab und sprang auf dem Auto herum. Damit nicht genug, soll der Mann zuletzt noch auf das Auto gepinkelt haben. Dank eines Zeugen konnte die herbeigerufene Polizei den 34-Jährigen ermitteln. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Was den Mann zu seinem Handeln bewegte, ist nicht bekannt.

+++++++ 1625846

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell