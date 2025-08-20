Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit 78 und 84 km/h durch die Stadt gerast

Am Mittwoch stoppte die Polizei in Göppingen zwei Raser, die innerhalb geschlossener Ortschaft deutlich zu schnell waren.

Zwischen Mitternacht und 1 Uhr führte die Göppinger Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Sie überwachte den Verkehr in der Ulmer Straße. Bei erlaubten 50 km/h waren zwei Fahrende deutlich zu schnell. Und zwar mit 28 und 34 km/h über dem Erlaubten. Während der 22-jährige BMW-Fahrer mit einem Bußgeld von mindestens 180 Euro und einem Punkt davon kommt, muss der 24-jährige VW-Fahrer mit mindestens 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

