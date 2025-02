Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Folgen

Jena (ots)

Aufgrund der vorherigen Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente sowie gesundheitlichen Mängeln, verursachte ein 46-Jähriger am Dienstagvormittag einen Verkehrsunfall. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Rähmen und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Zeugen beobachteten den Vorfall und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese forderten unverzüglich den Rettungsdienst hinzu. Dieser brachte den Mann, aufgrund seine Gesundheitszustandes, in ein Krankenhaus.

