Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spur der Verwüstung

Jena (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein 38-Jähriger in der Innenstadt. Der Mann, welcher mit 2,2 Promille erheblich alkoholisiert war, beschädigte im Außenbereich einer Lokalität die Möblierung und bewegte sich über den Kirchplatz in Richtung Am Planetarium. Hierbei beschädigte er weitere Gegenstände, unter anderem städtische Müllbehältnisse. Die Beamten konnten den Mann antreffen und bekannt machen. Die fälligen Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Darüber hinaus erhielt der Mann einen Platzverweis, welchem er bereitwillig nachkam. Die Höhe des Sachschadens muss nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

