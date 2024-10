LPI-G: Unfallflüchtiger leistet betrunken Widerstand

Gera (ots) - Am Freitag gegen 14:00 Uhr lieferten sich 2 Mercedesfahrer An Kellers Ziegelei in Gera, zwischen dem Kreisverkehr an der BAB4 und dem Kreisverkehr Trebnitz, ein illegales Autorennen. Hierbei wurden mehrere unbeteiligte Fahrzeuge gefährdend überholt. Zudem überholten sich die Mercedesfahrer auch gegenseitig mit hohen Geschwindigkeiten. Hierbei stießen beide Fahrzeuge zusammen und kamen nach links von der ...

mehr