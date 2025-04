Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (09.04.2025)

Bad Dürrheim (ots)

500 Euro Sachschaden ist die Folge einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Grund- und Werkrealschule an der Schulstraße. Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr einen parkenden grauen Audi an dessen hinterer Stoßstange. Ohne den Unfall zu melden, verließ er die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an den Polizeiposten Bad Dürrheim zu wenden (07726 / 939480).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell