POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Betrugsversuch mit angeblichem Minijob über Jobplattform (09.04.2025)

Engen (ots) - Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08.15 Uhr und 11 Uhr, an einem in der Breitestraße geparkten Auto verursacht. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellten schwarzen Peugeot vermutlich mit einem Fahrrad, entfernte sich ...

