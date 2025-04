Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße/Hindenburgstraße - insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden (09.04.2025)

Radolfzell (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der am Mittwochmittag auf der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße/Hindenburgstraße passiert ist. Ein 35-Jähriger fuhr mit einem Linienbus auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung der Fritz-von-Engelberg-Straße. Auf der Kreuzung zur Hindenburgstraße kollidierte der Linienbus mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai einer 64 Jahre alten Frau. Der Hyundai prallte in die Seitentür des Busses, die dadurch zerbrach. Alle Beteiligten blieben jedoch unverletzt. Sowohl der Bus als auch das Auto waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden schätzte die Polizei auf je rund 15.000 Euro.

