Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Eisenbahnstraße/ Zeppelinstraße - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (09.04.2025)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Einmündung der Eisenbahnstraße auf die Zeppelinstraße ein Unfall ereignet. Eine von der Eisenbahnstraße kommende 23-jährige Opelfahrerin stieß auf der Einmündung mit einem der abknickenden Vorfahrt der Zeppelinstraße folgenden Seat einer 60-Jährigen zusammen. An dem Opel entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Schaden am Seat dürfte bei etwa 7.000 Euro liegen.

