Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Breitestraße - schwarzen Peugeot beschädigt und geflüchtet (09.04.2025)

Engen (ots)

Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08.15 Uhr und 11 Uhr, an einem in der Breitestraße geparkten Auto verursacht. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellten schwarzen Peugeot vermutlich mit einem Fahrrad, entfernte sich jedoch anschließend unerkannt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

