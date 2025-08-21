Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Mittwoch waren Autofahrer auf der A8 nicht aufmerksam.

Ulm (ots)

Der Verkehr stockte an einer Baustelle auf Höhe Aichelberg in Fahrtrichtung Stuttgart. Gegen 18.30 Uhr bremste dort ein Mercedes Fahrer stark ab. Der dahinter fahrende 34-Jährige in einem BMW konnte einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Als drittes Auto kam dann noch von hinten eine 32-Jährige, ebenfalls mit einem BMW unterwegs. Der konnte nicht mehr anhalten und prallte dem davor stehenden BMW in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den Mercedes geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 13.000 Euro.

+++++++ 1631800 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell