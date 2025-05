Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht, Auffahrunfall, Unfall verursacht und geflüchtet

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es im Zeitraum von Freitagnacht zwischen 02:00 Uhr bis Samstagnachmittag um 15:20 Uhr in der Edmund-Kohler-Straße. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW BMW. Der Unfallverursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen, unter der Tel. 07361-5240, in Verbindung zu setzen.

Aalen: Auffahrunfall

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Citroen Oldtimer die Friedrichstraße aus Richtung der Rombacher Straße kommend. Vermutlich aufgrund einer technischen Störung im Bereich des Motors bremste der 26-Jährige seinen Oldtimer bis zum Stillstand ab. Der hinter ihm fahrende 82-jährige Mercedes-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr diesem auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Ellenberg: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Toyota die Ortsdurchfahrt Häsle in Fahrtrichtung des dortigen Campingplatzes. Kurz vor dem Kreuzungsbereich verringerte der bislang unbekannte Fahrer des vorausfahrenden PKW aus ungeklärter Ursache seine Geschwindigkeit deutlich. Hierauf betätigte der Toyota-Fahrer die Hupe. Im weiteren Verlauf begann der bislang unbekannte PKW-Lenker seinen Abbiegevorgang nach links. Der 41-Jährige setze daraufhin seine Fahrt in Richtung Muckental fort. Auf Höhe der Einmündung Ellwanger Weg trafen die Fahrzeuge erneut aufeinander. Der 41-jährige Toyota-Fahrer hielt am Fahrbahnrand an, um mit dem unbekannten PKW-Lenker Kontakt aufzunehmen. Dieser verringerte ebenso seine Geschwindigkeit und machte zunächst den Anschein, als ob dieser ebenso anhalten würde. Als der 41-Jährige aus seinem PKW ausstieg, fuhr der unbekannte PKW-Lenker offensichtlich mit Absicht und geringer Geschwindigkeit mittig auf den Toyota auf. Durch den Aufprall wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Nach der Kollision setzte der unbekannte Fahrer sofort zurück und fuhr etwa 200 Meter bis zur Einmündung Bauhof rückwärts. Im Anschluss bog er in Richtung Häsle ab, ohne sich um den verletzten 41-Jährigen und den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

