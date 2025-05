Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall; Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Gem. Oppenweiler: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 13:05 Uhr befuhr eine 52-Jährige die B 14 von Sulzbach/Murr in Richtung Oppenweiler mit ihrem PKW Ford. Kurz vor Oppenweiler wollte sie nach links zur Rüflensmühle abbiegen und musste dazu wegen Gegenverkehr anhalten. Ein 33-Jähriger, der mit seinem PKW Daimler hinter der 52-Jährigen gefahren war, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den PKW Ford auf. Die hinter dem Daimler fahrende 33-jährige Lenkerin eines PKW Audi konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den PKW Daimler auf. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Da der Unfallhergang von den beteiligten Fahrzeugführern unterschiedlich geschildert wurde, werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen-Erbachhof: Traktorbrand

Am Freitag gegen 17:15 Uhr geriet ein Traktor während dem Betrieb auf einem Feld bei Erbachhof in Brand und brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr Waiblingen war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

