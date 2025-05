Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Bopfingen: Wegen Gegenverkehr von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 19:20 Uhr befuhr ein 46-Jähriger die Landesstraße 1070 von Bopfingen in Richtung Kerkingen mit seinem PKW Dodge. Kurz nach Bopfingen kam ihm im Kurvenbereich ein PKW entgegen, der seine Fahrbahnseite nicht eingehalten hatte, so dass der 46-Jährige zum Ausweichen gezwungen war. Hierbei geriet der 46-Jährige ins Schleudern und kam nach ca. 100 Metern nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 46-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der entgegenkommende PKW fuhr ohne Anzuhalten in Richtung Bopfingen weiter. Außer der Farbe Weiß liegt von dem PKW keine weitere Beschreibung vor.

