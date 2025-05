Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Unfallflucht, Von der Fahrbahn abgekommen, Unfall im Baustellenbereich

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es im Zeitraum von Freitagnacht zwischen 22:00 Uhr bis Samstagmorgen um 10:15 Uhr in der Eisbachstraße. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW VW Polo im Bereich des Kotflügels. Der Unfallverursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bitte mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall, unter der Tel. 0791-4000, in Verbindung zu setzen.

Sulzbach-Laufen/B19: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Bundesstraße 19 von Laufen am Kocher in Richtung Untergröningen. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve geriet der 27-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Der 27-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Crailsheim/BAB6: Unfall im Baustellenbereich

Am Sonntagmorgen gegen 00:10 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Sattelzug die rechte Spur des Baustellenbereichs zwischen Crailsheim und Kirchberg in Richtung Heilbronn. Hierbei geriet er leicht nach rechts in den witterungsbedingt aufgeweichten Grünstreifen und sank dort mit seinem Sattelzug ein. Im weiteren Verlauf durchbrach dieser die angrenzende Schutzplanke und rutschte die dortige Böschung hinunter. Letztlich bleibt er dort auf der rechten Fahrzeugseite liegen und muss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen für die Bergungsarbeiten gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 60.000 Euro. Der 68-jährige LKW-Lenker blieb unverletzt.

