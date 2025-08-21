PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin angefahren
Am Mittwochvormittag wird eine Fußgängerin in Ulm beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von einem Auto erfasst.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fuhr ein 33-jähriger mit seinem Pkw auf der Michelsbergstraße in Richtung Neutorbrücke. Dort bog er nach rechts ab. Eine 48-jährige Fußgängerin überquerte gerade den Fußgängerüberweg in der Kienlesbergstraße. Die Frau hatte wohl der Autofahrer übersehen. Der Pkw erfasste die 48-Jährige. Die wurde beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. Am Auto entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

++++1633390 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

