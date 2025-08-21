Ulm (ots) - Am Mittwoch sah eine Polizeistreife kurz nach 7 Uhr den Peugeot Kleintransporter in der Ulmer Straße fahren. Den Polizisten war bekannt, dass der Fahrzeughalter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie stoppten das Fahrzeug. Am Steuer saß der 43-jährige Fahrzeughalter. Der wurde innerhalb der ...

mehr