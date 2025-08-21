POL-UL: (UL) Blaubeuren - Feld in Flammen
Am Mittwoch griff ein Feuer bei Blaubeuren um sich.
Ulm (ots)
Gegen 14.45 Uhr verbrannte ein Landwirt einen Haufen Stroh auf seinem Feld bei Blaubeuren. Der Wind verteilte den brennenden Strohhaufen auf dem Feld und das Feuer weitete sich aus. Durch Zeugen wurde die Feuer alarmiert. Die löschte das brennende Feld ab. Zu strafbaren Handlungen kam es dadruch nicht.
