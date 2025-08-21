Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken gefahren

Für einen 35-Jährigen endete die Fahrt am Mittwoch nach einer Kontrolle in Biberach.

Ulm (ots)

Die Polizei stoppte den Fahrer des Toyota gegen 23.15 Uhr in der Steigmühlstraße. Bei der routinemäßigen Kontrolle rochen die Beamten bei dem Mann Alkohol. Daraufhin wurde bei ihm vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Auf der Dienststelle sollte ein zweiter Atemalkoholtest erfolgen. Diesen Test lehnte der Autofahrer ab. Deshalb musste er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Auswertung soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der 35-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Führerschein durfte er behalten, das Auto musste er stehen lassen. Der 35-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

