POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei beendet Drogenfahrt

Am Donnerstag zog die Polizei in Göppingen einen bekifften E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Der hatte noch einen angerauchten Joint dabei.

Gegen 1.30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Göppingen einen 21-Jährigen in der Lorcher Straße. Bei dem jungen Fahrer auf dem E-Scooter wurde eine routinemäßige Kontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Einen Drogentest lehnte der 21-Jährige ab. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler einen abgerauchten Joint. Mit dem Fund konfrontiert räumte er ein, nur wenige Stunden zuvor den Joint geraucht zu haben. Ein Arzt nahm dem 21-Jährigen Blut ab. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden und behielt den E-Scooter bis dahin ein. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 21-Jährigen.

Hinweis der Polizei:

Wir schützen die Verkehrssicherheit. Hierzu werden wir unsere polizeilichen Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogenfahrten intensivieren und festgestellte Verstöße konsequent verfolgen. Bekifft ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrzeug führen, bleibt weiterhin verboten, also Hände weg vom Steuer oder Lenker.

