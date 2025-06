POL-LDK: auf dem Sportplatz gedriftet + Mazda beim Vorbeifahren gestreift + Riskante Raserei auf der A45- Zivilstreife stoppt Verkehrsrowdy bei Herborn + Sattelzug kontrolliert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Siegbach-Tringenstein: auf dem Sportplatz gedriftet

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (08.06.2025), 18:00 Uhr und Dienstagvormittag (10.06.2025), 10:00 Uhr, fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf den Ascheplatz des SG Tringenstein und zog seine Kreise. Er verursachte einen rund 1.000 Euro teuren Schaden auf dem Platz. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem ist ein Fahrzeug auf dem Sportplatz, an der Kreisstraße 55, aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Beilstein: Mazda beim Vorbeifahren gestreift

Ein Unbekannter streifte vermutlich beim Vorbeifahrern die hintere linke Tür eines grauen Mazda 3, der auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Zur Schmalburg" abgestellt war und hinterließ einen 2.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Wer hat den Unfall zwischen 22:00 Uhr am Samstag (07.06.2025) und 03:00 Uhr am Sonntag (08.06.2025) mitbekommen? Wer kann Hinweis zu dem Fahrer oder seinem vermutlich hell- oder neon-grünen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Ehringshausen/Herborn/A45: Riskante Raserei auf der A45- Zivilstreife stoppt Verkehrsrowdy bei Herborn

Seine aggressive und gefährliche Fahrweise durch mehrere Baustellen auf der A45 endete am Dienstagvormittag (10.06.2025) mit einer Polizeikontrolle an der Ausfahrt Herborn-West. Der Fahrer eines Hyundai ignorierte Geschwindigkeitsbegrenzungen, bedrängte andere Verkehrsteilnehmer und überholte sogar rechtsseitig innerhalb einer Baustelle. Gegen 10:25 Uhr fiel der graue Kona einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen auf. Die Beamten waren mit dem neuen Videonachfahrsystem (ViNAS) ausgestattet, welches erst vor kurzem vorgestellt wurde und beobachteten eine Reihe hochriskanter Fahrmanöver: dichtes Auffahren, abruptes Beschleunigen und Abbremsen, sowie ständiges Linksblinken, um andere Autofahrer zur Seite zu drängen. Besonders brisant: im Bereich mehrerer Baustellen zwischen dem Wetzlarer Südkreuz und Herborn missachtete der 30-jährige Fahrer konsequent sämtliche Tempolimits. Trotz klarer Beschilderung mit 80 km/h und 100 km/h raste der Hyundai mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn. Zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn dokumentierte das Videonachfahrsystem eine Geschwindigkeit von 152 km/h - und das in einem Abschnitt, in dem lediglich 80 km/h erlaubt waren. Selbst nach Abzug der Messtoleranz bleibt eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung von 56 km/h übrig. Der aus dem Odenwald stammende Fahrer muss aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung mit 480 EUR Geldbuße, zwei Punkten im Fahrerlaubnisregister, sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Weiterhin fuhr der Drängler bei einer Geschwindigkeit von 127 km/h so dicht auf einen vor ihm fahrenden Audi auf, dass der Abstand hier weniger als zwei Zehntel des halben Tachowertes betrug. Dieser Verstoß wird mit 240 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot geahndet. Doch damit nicht genug: Am Ende der Baustelle - kurz vor der Abfahrt zur B277 in Höhe Sinn - setzte der Fahrer noch einen drauf. In einem waghalsigen Manöver überholte er ein anderes Fahrzeug - verbotenerweise über den rechten Fahrstreifen. Die Verkehrsüberwacher der Polizeiautobahnstation ließen sich davon nicht abschütteln und folgten dem Raser bis zur Abfahrt Herborn West. Dort überholten sie den Kona und hielten den Fahrer an. Bei der Kontrolle zeigte sich der 30-Jährige uneinsichtig. Seine rücksichtslose Fahrweise bleibt jedoch nicht ohne Konsequenzen: eine empfindliche Geldbuße und mehrere Monate Fahrverbot kommen auf ihn zu. Die Polizei mahnt: Gerade in Baustellenbereichen sind Rücksicht und Aufmerksamkeit gefragt. Wer hier rücksichtslos rast, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben Anderer.

Erklärung - Was ist ViNAS? "ViNAS" steht für "Video Nachfahrsystem Autobahnen und Schnellstraßen". Das Fahrzeug ist mit einer Kamera ausgerüstet, mit der sich die Fahrweise dokumentieren lässt. Aus der Videobandaufzeichnung lassen sich Geschwindigkeit- oder Abstandverstöße ermitteln.

Ehringshausen: Sattelzug kontrolliert

Gegen 13:00 Uhr kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill gestern (11.06.25) einen Sattelzug aus Rottal am Inn an der Rastanlage Katzenfurt. Bereits beim Vorbeifahren fiel den Verkehrsspezialisten die desaströse Ladungssicherung auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass alle verwendeten Spanngurte defekt waren. Die Ladung überschritt zudem die zulässige Breite. Der Fahrer konnte zunächst keine Ausnahmegenehmigung hinsichtlich der überschrittenen Ladungsbreite vorweisen, diese wurde dann per E-Mail durch die Halterfirma zugesandt. Da der Lkw-Fahrer keine neuen Gute mitführte wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Bei der Auslesung des digitalen Kontrollgeräts stellten die Polizisten insgesamt 117 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Neben zu langen Lenkzeiten ohne Pause, wurden Tageshöchstlenkzeiten überschritten, Tagesruhezeiten nicht eingehalten, Lenkzeiten in der Woche überschritten, sowie mehrere Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz festgestellt. Hinzu kam, dass der Fahrer zuvor die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h überschritten hatte und mit 103 km/h unterwegs gewesen war. Mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden gegen den Fahrer und die Firma eingeleitet. Allein aufgrund der Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten kommen auf den Fahrer Bußgelder in Höhe von rund 10.000 Euro zu, die Firma muss mit rund 20.000 Euro Bußgeld rechnen.

