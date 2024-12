POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Einbruch in Büro

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Liudostraße in ein Bürogebäude eingebrochen. Zwischen 13 Uhr am Samstag (07.12.24) und 7 Uhr am Montag (09.12.24) hebelten die Täter eine Tür auf. Derzeit steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr