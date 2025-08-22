Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Altölkanister illegal entsorgt

Am Dienstag wurden illegal entsorgte Altölkanister bei Langenau aufgefunden.

Ulm (ots)

Eine Zeugin stellte am Fischerhof ein 20 Liter Gebinde fest, welches vermutlich von der A8 die Böschung hinuntergeworfen wurde. Aus dem Kanister lief Altöl aus. Der Bauhof Langenau trug den kontaminierten Bereich ab. Hierbei konnte ein weiterer 5 Liter Kanister mit Altöl aufgefunden werden. Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer jemand beim Hinabwerfen oder Abladen der Kanister beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Tel. 07345/92900 melden.

Tel. 0731/188-1111

