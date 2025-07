Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Brand in einem Restaurant

Montabaur (ots)

Am heutigen Montag, den 07.07.2025, wurde die hiesige Dienststelle gegen 13:00 Uhr durch einen aufmerksamen Passanten über eine unklare Rauchentwicklung in der Bahnhofstraße in Montabaur informiert. Durch die informierte Freiwillige Feuerwehr konnte ein Brand in einer Abluftanlage eines dortigen Restaurants festgestellt und zeitnah gelöscht werden. Es kam zu keinem Personenschaden. Zu einem etwaigen Gebäudeschaden können aktuell keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Montabaur übernommen.

