Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nassau - Bandendiebe auf frischer Tat angetroffen

Nassau (ots)

Am gestrigen Samstag, 05.07.2025, gegen 18 Uhr, verübten vier Männer durch konspiratives Vorgehen einen Diebstahl aus dem Lagerraum eines regulär-geöffneten Supermarkts in Nassau. Zielrichtung waren hierbei Zigarettenstangen und Lebensmittel. Durch aufmerksame Mitarbeiter flog die Bande während der Tatausführung auf. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen hielten Mitarbeiter und Kunden zwei der vier Täter fest und übergaben diese an die eingesetzten Polizeikräfte. Die anderen zwei Täter waren zunächst flüchtig. Einer der beiden Flüchtigen wurde im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatorts aufgespürt und konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß ebenfalls festgenommen werden. Hierbei leistet der Festgenommene Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizisten. Der vierte Täter konnte nicht ergriffen werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde das Stehlgut in einem Gesamtwert von über 5.000 Euro im Pkw der Diebesbande aufgefunden und sichergestellt. Die drei festgenommenen Täter stammen aus Georgien und verfügen über feste Wohnsitze im Bereich Baden-Württemberg. Am heutigen Sonntag, 06.07.2025, erfolgte die Vorführung bei Gericht, welches bei allen drei Tätern eine Untersuchungshaft anordnete.

