Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Autofahrer nicht aufmerksam

Gegen eine Ampel fuhr am Donnerstag ein 35-Jähriger.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr in der Hauptstraße. Der 35-Jährige fuhr mit seinem Dacia in Richtung Böhmenkirch. Er war wohl nicht aufmerksam und kam nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte er mit einer Fußgängerampel. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sein kaputtes Auto musste abgeschleppt werden. Ein Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

