Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Lieferwagen stößt mit Pkw zusammen und sucht das Weite

Am Donnerstag kam es zu dem Unfall im Begegnungsverkehr in Eberhardzell.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war um 16.30 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem Renault in der Hauptstraße unterwegs. Die Fahrerin fuhr in Richtung Ortsmitte. Kurz nach dem Kurvenbereich kam ihr ein größeres Fahrzeug entgegen. Wie die 28-Jährige der Polizei angab, fuhr das unbekannte Fahrzeug offenbar zu weit in der Fahrbahnmitte. Dabei kam es zum seitlichen Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Am Renault wurde die linke Stoßstangenseite und der Kotflügel beschädigt, das am Unfall beteiligte Fahrzeug fuhr allerdings weiter. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und sucht nun nach dem flüchtigen größeren Fahrzeug. Bei dem müsste es sich um einen Lieferwagen mit brauner Lackierung handeln. Außerdem müsste das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Renault auf etwa 5.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

++++1638531

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell