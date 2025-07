POL-RE: Gladbeck: Skulptur entwendet - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Eine aufmerksame Zeugin meldet zwei Tatverdächtige bei der Polizei. In der Nacht zu Freitag (03:15 Uhr) meldete eine Zeugin über den Notruf der Polizei zwei verdächtige Männer auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Römerstraße. Die Männer waren zunächst über den Zaun der Einrichtung geklettert. Anschließend fingen sie an, den Zaun mit einem Akkuschrauber zu demontieren. Zu diesem ...

