Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Fahranfänger
Kollision mit Straßenbaum

Apelern (ots)

(eic) Am frühen Samstagnachmittag, den 16.08.2025 gegen kurz nach 14:00 Uhr, ist es am Ortseingang Apelern zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 19-jährigen Fahranfängers gekommen.

Der Schaumburger befuhr mit seinem Pkw die L443 von der B442 kommend in Richtung Apelern und kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im Fahrbahnseitenraum trennte die Wucht des Aufpralls an einen Straßenbaum diesen bodennah vollständig ab. Der Pkw überschlug sich in der Folge mehrfach und kam auf dem angrenzenden Acker zum Liegen.

Der Fahrzeugführer konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus seinem Pkw befreit und schließlich mittels Rettungshubschrauber einer ärztlichen Versorgung zugeführt werden. Für dessen Landung musste die L443 kurzzeitig gesperrt werden.

Etwaige Zeugen des Unfalls erreichen die Polizei Bad Nenndorf unter der Rufnummer 05723/74920.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

