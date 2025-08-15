Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schmuckdiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Hochwertiger Schmuck ist am Montag gegen 12.00 Uhr in einem Juweliergeschäft an der Schulstraße in Bückeburg gestohlen worden.

Eine Angestellte des Geschäftes ist von drei tatverdächtigen Frauen abgelenkt worden, so dass eine der Frauen unbemerkt hinter den Verkaufstresen gehen konnte, um dort eine Schmuckrolle mit diversen Schmuckstücken zu stehlen.

Die Geschädigte beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt:

a) Alter ca. 20 Jahre, Körpergröße ca. 160cm, braune Haare, sprach gebrochenes Deutsch, Bekleidung: graues Top, schwarze Hotpants

b) Alter ca. 25 Jahre, Körpergröße ca. 170cm, schwarzes Haar, Bekleidung: schwarz-weißes Top, schwarze Hose

c) Alter ca. 50 Jahre, Körpergröße ca. 165cm, Bekleidung: trug langes Gewand, Turban, Besonderheit: hatte eine Decke über den Arm gelegt und eine ukrainische Flagge über Schulter gelegt.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell