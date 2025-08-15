Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der L370

Husum (ots)

(Thi) Heute (15.08.2025) ereignete sich gegen 5:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw auf der L370 zwischen Rehburg und Husum.

Eine 68-jährige aus Nienburg überholte mit ihrem BMW Mini trotz Gegenverkehr einen Pkw auf der L370. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mazda einer entgegenkommenden 49-Jährigen aus Herbolzheim. Ein 57-Jähriger aus Nienburg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Toyota auf den BMW Mini auf. Ein 41-Jähriger aus Wiedensahl fuhr über Trümmerteile des Unfalls, wobei sein Seat beschädigt wurde.

Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeugführerinnen verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Die 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell