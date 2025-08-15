PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der L370

Husum (ots)

(Thi) Heute (15.08.2025) ereignete sich gegen 5:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw auf der L370 zwischen Rehburg und Husum.

Eine 68-jährige aus Nienburg überholte mit ihrem BMW Mini trotz Gegenverkehr einen Pkw auf der L370. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mazda einer entgegenkommenden 49-Jährigen aus Herbolzheim. Ein 57-Jähriger aus Nienburg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Toyota auf den BMW Mini auf. Ein 41-Jähriger aus Wiedensahl fuhr über Trümmerteile des Unfalls, wobei sein Seat beschädigt wurde.

Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeugführerinnen verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Die 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 08:37

    POL-NI: Einbrecher festgenommen

    Nienstädt (ots) - (ma) Nach mehreren Einbrüchen in ein momentan unbewohntes Wohnhaus an der Bahnhofstraße in Nienstädt ist am Donnerstag gegen 02.00 Uhr ein 49jähriger Nienstädter von Beamten des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bückeburg auf frischer Tat angetroffen und festgenommen worden. Der Nienstädter entwendete durch vorangegangene Taten u.a. Elektrogeräte und Einrichtungsgegenstände aus dem Wohnhaus. Dem 49jährigen wurde wegen einer möglichen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:11

    POL-NI: Strengere Kontrollen von E-Scooter-Fahrern

    Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg wird ab kommender Woche (20.8.) strengere Kontrollen bei E-Scooter-Fahrern durchführen. Festgestellte Verstöße sollen zudem auch mehr geahndet werden als bislang, da viele Verstöße bisher nur verwarnt wurden. Die vermehrte Verkehrsüberwachung wird neben den Kolleginnen und Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes sowie der Verfügungseinheit auch von Teilen des ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:54

    POL-NI: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

    Hoya (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 14.08.2025 gab es gegen 5:50 Uhr einen Brand in einem bewohnten Mehrfamilienhaus am Hasseler Steinweg 16. Durch Kräfte der Feuerwehr wurden die Bewohner des Hauses evakuiert und der Brand gelöscht. Das Mehrfamilienhaus ist ausgenommen von der brandbetroffenen Wohnung weiterhin bewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren