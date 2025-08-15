PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Einbrecher festgenommen

Nienstädt (ots)

(ma)

Nach mehreren Einbrüchen in ein momentan unbewohntes Wohnhaus an der Bahnhofstraße in Nienstädt ist am Donnerstag gegen 02.00 Uhr ein 49jähriger Nienstädter von Beamten des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bückeburg auf frischer Tat angetroffen und festgenommen worden.

Der Nienstädter entwendete durch vorangegangene Taten u.a. Elektrogeräte und Einrichtungsgegenstände aus dem Wohnhaus.

Dem 49jährigen wurde wegen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung eine Blutprobe entnommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg ist der Festgenommene am Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorgeführt worden. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft gegen den Nienstädter an, der sofort in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere Beweismittel und Spuren, die darauf hindeuten, dass der Nienstädter mehrmals in das Wohnhaus eingedrungen war.

Zudem stießen die Beamten bei der Durchsuchung auf Betäubungsmittel, wobei gegen den Nienstädter bzw. gegen eine Mitbewohnerin der durchsuchten Wohnung ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden ist.

Die weitergehenden Ermittlungen zu den genauen Umständen und evtl. Mittäterschaften hinsichtlich der Einbruchstaten dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

