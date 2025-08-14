Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Strengere Kontrollen von E-Scooter-Fahrern

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg wird ab kommender Woche (20.8.) strengere Kontrollen bei E-Scooter-Fahrern durchführen. Festgestellte Verstöße sollen zudem auch mehr geahndet werden als bislang, da viele Verstöße bisher nur verwarnt wurden. Die vermehrte Verkehrsüberwachung wird neben den Kolleginnen und Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes sowie der Verfügungseinheit auch von Teilen des Präventionsteams durchgeführt - insbesondere an relevanten Örtlichkeiten wie Schulen, Fußgängerzone und verkehrsrelevanten Örtlichkeiten. Die verschärften Kontrollen sind eine Reaktion auf die hohen Zahlen an Unfällen und Verkehrsgefährdungen und sollen diese zukünftig positiv beeinflussen.

