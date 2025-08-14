POL-NI: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(Thi) Am Donnerstag den 14.08.2025 gab es gegen 5:50 Uhr einen Brand in einem bewohnten Mehrfamilienhaus am Hasseler Steinweg 16.

Durch Kräfte der Feuerwehr wurden die Bewohner des Hauses evakuiert und der Brand gelöscht.

Das Mehrfamilienhaus ist ausgenommen von der brandbetroffenen Wohnung weiterhin bewohnbar.

Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen richten sich die laufenden Ermittlungen gegen den 24-jährigen Bewohner der brandbetroffenen Wohnung.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der Hasseler Steinweg komplett gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

