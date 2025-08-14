PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Hoya (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 14.08.2025 gab es gegen 5:50 Uhr einen Brand in einem bewohnten Mehrfamilienhaus am Hasseler Steinweg 16.

Durch Kräfte der Feuerwehr wurden die Bewohner des Hauses evakuiert und der Brand gelöscht.

Das Mehrfamilienhaus ist ausgenommen von der brandbetroffenen Wohnung weiterhin bewohnbar.

Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen richten sich die laufenden Ermittlungen gegen den 24-jährigen Bewohner der brandbetroffenen Wohnung.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der Hasseler Steinweg komplett gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:29

    POL-NI: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Auetal (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 nahmen Beamte der Polizei Rinteln einen Verkehrsunfall an der IDS-Automatenstation Rehren, Altes Feld, im Auetal auf. Ein 41-jähriger Land Rover-Fahrer sollte durch die Polizei Osnabrück aufgrund von auffälliger Fahrweise auf der A2 kontrolliert werden. Vor der Kontrolle versuchte sich der 41-Jährige zunächst zu entziehen, wobei er einen geparkten VW Golf beschädigte ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:45

    POL-NI: 15-Jährige schwer verletzt

    Stadthagen (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich gegen 15:24 Uhr in Stadthagen an der Oberntorstraße Höhe Hausnummer 24 ein Verkehrsunfall. Eine 15-Jährige aus Stadthagen kam in Folge eines technischen Defekts an ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg alleinbeteiligt zu fall. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfall wurde von einem ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:36

    POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich gegen 11:19 Uhr in Rinteln, Engern, auf der Straße Zur Weser Höhe Hausnummer 16 ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 63-jähriger Fußgänger aus Hameln betrat die Straße ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit einem querenden, bevorrechtigten 65-jährigen Fahrradfahrer aus Hameln zusammen, sodass dieser stürzte und sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren